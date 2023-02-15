ua ru
Чт, 16 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский поблагодарил военных за оборону: позволяет подготовить будущее освобождение городов

Новина українською →
Киев, Среда 15 февраля 2023 23:17
Зеленский поблагодарил военных за оборону: позволяет подготовить будущее освобождение городов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Вооруженные силы Украины за оборону. Он заявил, что каждый день воины помогают подготовить будущее освобождение украинских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"И я благодарю наших воинов. Каждому и каждой, кто своей стойкостью и храбростью на передовой позволяет нам подготовить наши следующие оборонительные шаги", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что нельзя оставлять ни единого шанса оккупации и оккупантам.

"Каждый день вашей обороны сейчас - позволяет нам подготовить будущее освобождение наших городов и общин. Нельзя оставлять ни одного шанса оккупации и оккупантам. И мы не оставим", - добавил он.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что новое и масштабное наступление армии РФ в Украине уже началось, масштабные бои идут на Донбассе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Половину "положим" сразу. Что говорят эксперты о возможном "воздушном наступлении" России
Половину "положим" сразу. Что говорят эксперты о возможном "воздушном наступлении" России
DAILY
Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян