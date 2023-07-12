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Зеленський подякував Макрону за ракети SCALP та обговорив гарантії безпеки для України

Фото: Володимир Зеленський та Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський почав зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном на саміті НАТО. Вони обговорюють гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

"Обговорюємо гарантії безпеки, наше спільне прагнення боронити свободу. Переконаний, зустріч буде змістовною", - написав президент.

Зеленський також подякував Франції за передачу Україні ракет далекого радіусу дії SCALP та іншого озброєння, що є необхідним для захисту нашої держави. Зокрема, йдеться про додаткове інженерне обладнання для розмінування.

Окрім того, український лідер поінформував Макрона про ситуацію на полі бою зараз.

Ракети SCALP

Вчора Макрон повідомив, що

Загалом

Зазначимо, що ракета Storm Shadow чи SCALP - це англо-французька крилата ракета далекого радіусу дії, яка призначена для ураження стаціонарних цілей, що захищені засобами ППО. Storm Shadow - це британська назва ракети, а у Франції вона позначається як SCALP-EG.

Загалом французькі та британські ракети ідентичні. Їхні відмінності полягають лише у програмному забезпеченні та літаках - носіях ракет.

Більше про ракети SCALP читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийФранціяЕммануель Макрон