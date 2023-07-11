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Україна вже отримала перші ракети SCALP від Франції, - Reuters

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Вівторок 11 липня 2023 15:00
Україна вже отримала перші ракети SCALP від Франції, - Reuters Ілюстративне фото: Україна вже отримала перші ракети SCALP від Франції (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Франція вже передала Україні перші ракети далекого радіусу дії SCALP.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Французьке дипломатичне джерело повідомило виданню, що Франція передасть Україні 50 ракет SCALP. Друге джерело, обізнане про цей крок, зазначило, що деякі ракети вже доставлені в Україну.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон сьогодні повідомив, що Франція приєднається до Британії у постачанні Україні ракет великої дальності. Це дозволить українським силам вражати російські війська та цілі глибоко за лінією фронту.

При цьому Макрон відмовився повідомити, скільки ракет буде відправлено.

Storm Shadow чи SCALP

Зазначимо, що ракета Storm Shadow - це англо-французька крилата ракета далекого радіусу дії, що призначена для ураження стаціонарних цілей, що захищені засобами ППО.

При цьому Storm Shadow - це британська назва ракети, а у Франції вона позначається як SCALP-EG.

Загалом французькі та британські ракети ідентичні. Їхні відмінності полягають лише у програмному забезпеченні та літаках - носіях ракет.

Додамо, що Україна вже використовує ракети Storm Shadow, які отримала від Британії.

Зокрема, у Генштабі підтвердили, що Україна вдарила по мосту через Чонгарську протоку та по переправі через озеро Сиваш ракетами Storm Shadow.

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