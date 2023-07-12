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Зеленский поблагодарил Макрона за ракеты SCALP и обсудил гарантии безопасности для Украины

Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите НАТО. Они обсуждают гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

"Обсуждаем гарантии безопасности, наше общее стремление защищать свободу. Убежден, встреча будет содержательной", - написал президент.

Зеленский также поблагодарил Францию за передачу Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP и другого вооружения, которое необходимо для защиты нашего государства. В частности, речь идет о дополнительном инженерном оборудовании для разминирования.

Кроме того, украинский лидер проинформировал Макрона о ситуации на поле боя сейчас.

Ракеты SCALP

Вчера Макрон сообщил, что

В целом

Отметим, что ракета Storm Shadow или SCALP - это англо-французская крылатая ракета дальнего радиуса действия, предназначенная для поражения стационарных целей, защищенных средствами ПВО. Storm Shadow - это британское название ракеты, а во Франции оно обозначается как SCALP-EG.

В общем, французские и британские ракеты идентичны. Их отличия заключаются только в программном обеспечении и самолетах - носителях ракет.

Больше о ракетах SCALP читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийФранцияЭммануэль Макрон