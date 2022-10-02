Зеленський подякував дев'яти лідерам країн Європи за підтримку вступу України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам країн Центральної та Східної Європи за підтримку вступу України до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента у Twitter .

"Щиро вдячний нашим добрим сусідам - країнам Центральної та Східної Європи - за підтримку членства України у НАТО й засудження спроби РФ анексувати території України", - написав він.

Голова української держави подякував президентам Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Румунії і Словаччини.

Зазначимо, що окрім дев'яти держав Європи заявку України на вступ до Альянсу підтримала Канада.

Додамо, згідно з алгоритмом процедури вступу до блоку, підтримати членство України мають всі його 30 країн-членів.

Нагадаємо, президенти дев'яти європейських країн закликали членів НАТО суттєво збільшити військову допомогу Україні.

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