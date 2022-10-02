Зеленский поблагодарил девять лидеров стран Европы за поддержку вступления Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров стран Центральной и Восточной Европы за поддержку вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента в Twitter .

"Очень благодарен нашим добрым соседям - странам Центральной и Восточной Европы - за поддержку членства Украины в НАТО и осуждение попытки РФ аннексировать территории Украины", - написал он.

Глава украинского государства поблагодарил президентов Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии.

Отметим, что кроме девяти государств Европы заявку Украины на вступление в Альянс поддержала Канада.

Добавим, согласно алгоритму процедуры вступления в блок, поддержать членство Украины должны все его 30 стран-членов.

Напомним, президенты девяти европейских стран призвали членов НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.

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