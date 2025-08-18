Зеленський подякував за американську зброю, куплену в рамках нової ініціативи НАТО

"Ми вдячні за цю програму і цю можливість. Ми вдячні Європі - вона за це платить", - сказав він.

Зеленський заявив, що американська зброя має вирішальне значення для оборони України.

"Ні в кого в Європі немає такої кількості систем ППО, Patriots. Нам це дуже потрібно", - сказав він.

Трамп також похвалив програму, оскільки вона означає, що США "нічого не дають" Україні безпосередньо, а продають свою військову техніку союзникам Києва.