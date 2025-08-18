RU

Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский поблагодарил за американское оружие, купленное в рамках новой инициативы НАТО

Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина благодарна за новую программу НАТО, которая позволяет государствам-членам закупать оружие у США для поставок Киеву.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

"Мы благодарны за эту программу и эту возможность. Мы благодарны Европе - она за это платит", - сказал он.

Зеленский заявил, что американское оружие имеет решающее значение для обороны Украины.

"Ни у кого в Европе нет такого количества систем ПВО, Patriots. Нам это очень нужно", - сказал он.

Трамп также похвалил программу, поскольку она означает, что США "ничего не дают" Украине напрямую, а продают свою военную технику союзникам Киева.

 

Новая программа

Новая инициатива НАТО, известная как PURL (Priority Ukraine Request List), предусматривает создание специального счета Альянса, на который страны-партнеры смогут переводить средства для закупки американского вооружения.

Украина, в свою очередь, будет формировать перечень нужного вооружения и передавать его напрямую в НАТО.

Дания, Норвегия и Швеция уже объявили о своем вкладе в рамках этой программы - они профинансируют пакет вооружений и боеприпасов на сумму 500 млн долларов, который будет закуплен в США.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что поставки оружия Украине продолжатся независимо от итогов будущих переговоров между США и Россией.

Президент США Дональд Трамп сказал, что помощь Украине продолжится вне зависимости от итогов переговоров в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами 18 августа.

