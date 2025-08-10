Передача зброї Україні не залежить від підсумків переговорів Трампа і Путіна, - Рютте

Постачання зброї Україні продовжиться незалежно від підсумків майбутніх переговорів між США та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте в ефірі телеканалу CBS News .

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що постачання зброї Україні продовжиться незалежно від того, якими будуть підсумки переговорів у п’ятницю.

За його словами, вже отримано перші два пакети допомоги від Нідерландів та скандинавських країн, а в найближчі дні та тижні очікуються нові оголошення.

Він наголосив, що президент США Дональд Трамп фактично знову відкрив шлюзи летальної військової допомоги Україні, яка фінансується європейськими країнами та Канадою.

"По суті, президент Трамп, як я вже казав, знову відкриває шлюзи летальної військової допомоги Україні. Оплачується європейцями та Канадою, що, на мою думку, є логічним і справедливим", - зазначив Рютте.

Він підкреслив, що цей процес доповнює вже наявну підтримку з боку Європи, зокрема інвестиції в українську оборонно-промислову базу. НАТО координує постачання через командування у Вісбадені, щоб забезпечити Києву всі необхідні ресурси для ведення бойових дій та підготовки до мирних переговорів.

Він також зауважив, що у п’ятницю президент Трамп прагнутиме переконатися, чи налаштований російський диктатор Володимир Путін серйозно.

"І якщо він не налаштований серйозно, то на цьому все зупиниться. Якщо він налаштований серйозно, то з п'ятниці процес продовжиться", - вважає генсек.

Рютте наголосив, що Україна, Європа та США діють спільно, а Путін ніколи не зможе розділити союзників. На його думку, найбільшим успіхом Трампа у зовнішній політиці став саміт НАТО, який продемонстрував єдність Альянсу.

