Зеленский поблагодарил за американское оружие, купленное в рамках новой инициативы НАТО
Украина благодарна за новую программу НАТО, которая позволяет государствам-членам закупать оружие у США для поставок Киеву.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
"Мы благодарны за эту программу и эту возможность. Мы благодарны Европе - она за это платит", - сказал он.
Зеленский заявил, что американское оружие имеет решающее значение для обороны Украины.
"Ни у кого в Европе нет такого количества систем ПВО, Patriots. Нам это очень нужно", - сказал он.
Трамп также похвалил программу, поскольку она означает, что США "ничего не дают" Украине напрямую, а продают свою военную технику союзникам Киева.
Новая программа
Новая инициатива НАТО, известная как PURL (Priority Ukraine Request List), предусматривает создание специального счета Альянса, на который страны-партнеры смогут переводить средства для закупки американского вооружения.
Украина, в свою очередь, будет формировать перечень нужного вооружения и передавать его напрямую в НАТО.
Дания, Норвегия и Швеция уже объявили о своем вкладе в рамках этой программы - они профинансируют пакет вооружений и боеприпасов на сумму 500 млн долларов, который будет закуплен в США.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что поставки оружия Украине продолжатся независимо от итогов будущих переговоров между США и Россией.
Президент США Дональд Трамп сказал, что помощь Украине продолжится вне зависимости от итогов переговоров в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами 18 августа.