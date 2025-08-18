ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский поблагодарил за американское оружие, купленное в рамках новой инициативы НАТО

США, Понедельник 18 августа 2025 21:20
UA EN RU
Зеленский поблагодарил за американское оружие, купленное в рамках новой инициативы НАТО Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина благодарна за новую программу НАТО, которая позволяет государствам-членам закупать оружие у США для поставок Киеву.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

"Мы благодарны за эту программу и эту возможность. Мы благодарны Европе - она за это платит", - сказал он.

Зеленский заявил, что американское оружие имеет решающее значение для обороны Украины.

"Ни у кого в Европе нет такого количества систем ПВО, Patriots. Нам это очень нужно", - сказал он.

Трамп также похвалил программу, поскольку она означает, что США "ничего не дают" Украине напрямую, а продают свою военную технику союзникам Киева.

Новая программа

Новая инициатива НАТО, известная как PURL (Priority Ukraine Request List), предусматривает создание специального счета Альянса, на который страны-партнеры смогут переводить средства для закупки американского вооружения.

Украина, в свою очередь, будет формировать перечень нужного вооружения и передавать его напрямую в НАТО.

Дания, Норвегия и Швеция уже объявили о своем вкладе в рамках этой программы - они профинансируют пакет вооружений и боеприпасов на сумму 500 млн долларов, который будет закуплен в США.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что поставки оружия Украине продолжатся независимо от итогов будущих переговоров между США и Россией.

Президент США Дональд Трамп сказал, что помощь Украине продолжится вне зависимости от итогов переговоров в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами 18 августа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Новости
Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров
Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия