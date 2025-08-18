Зеленский поблагодарил за американское оружие, купленное в рамках новой инициативы НАТО

Украина благодарна за новую программу НАТО, которая позволяет государствам-членам закупать оружие у США для поставок Киеву.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

"Мы благодарны за эту программу и эту возможность. Мы благодарны Европе - она за это платит", - сказал он.

Зеленский заявил, что американское оружие имеет решающее значение для обороны Украины.

"Ни у кого в Европе нет такого количества систем ПВО, Patriots. Нам это очень нужно", - сказал он.

Трамп также похвалил программу, поскольку она означает, что США "ничего не дают" Украине напрямую, а продают свою военную технику союзникам Киева.