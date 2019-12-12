Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что жал руку президенту России Владимиру Путину. Об этом он заявил в эфире "Право на власть" на 1+1, передает РБК-Украина.

Зеленский считает, что они с Путиным многое решили.

"Да, а как можно по-другому встречаться, а как можно иначе решать вопрос. И мне кажется, что мы многое решили", - заявил Зеленский.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоялсь встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года собрались за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение минских договоренностей.

В рамках саммита также состоялась первая двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. В Кремле сообщали, что Путин и Зеленский пожали руки.

Говоря о результатах переговоров с Путиным по газу, Зеленский отметил, что вопрос транзита разблокирован, а детали соглашения будут обсуждаться на уровне советников.