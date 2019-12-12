Зеленський підтвердив, що потиснув руку Путіну

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що тиснув руку президенту Росії Володимиру Путіну. Про це він заявив в ефірі "Право на владу" на 1+1, передає РБК-Україна.

Зеленський вважає, що вони з Путіним багато чого вирішили.

"Так, а як можна по-іншому зустрічатись, а як можна інакше вирішувати питання. І мені здається, що ми багато чого вирішили", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, у Парижі відбуся зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Лідери України, Німеччини, Франції і Росії вперше за останні три роки зібралися за столом переговорів з метою зрушити з місця виконання мінських домовленостей.

В рамках саміту також відбулася перша двостороння зустріч Зеленського і Путіна. У Кремлі повідомляли, що Путін та Зеленський потиснули руки.

Говорячи про результати переговорів з Путіним щодо газу, Зеленський зазначив, що питання транзиту розблоковано, а деталі угоди будуть обговорюватися на рівні радників.