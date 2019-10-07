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На подпись Зеленскому передали закон об электронных чеках

Новости » Политика    07.10.2019 - 11:28
На подпись Зеленскому передали закон об электронных чеках
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект уже подписал глава парламента

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1053-1 о введении электронных чеков. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

На подпись Зеленскому передали закон об электронных чеках

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Документ ранее одобрил глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

Закон предусматривает применение электронного чека, то есть простой системы учета операций, через смартфон. Система впоследствии должна заменить регистратор расчетных операций.

Так, упрощается процедура регистрации РРО: предусматривается проводить ее средствами электронного кабинета без представления регистрационных документов, а только путем получения фискального номера, который идентифицирует программный РРО, в информационной системе контролирующего органа.

Напомним, 3 октября нардепы разблокировали подписание этого закона. Документ не мог подписать спикер ВР, поскольку 23 сентября был зарегистрирован проект постановления №1053-1-П об отмене принятия данного закона.

Так, 20 сентября ВР приняла во втором чтении законопроект №1053-1, которым предусматривается введение программных РРО. Данный закон за основу парламент одобрил 10 сентября.

Как писало РБК-Украина, 20 сентября нардепы также поддержали проект закона №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", которым предусматривается внедрение механизма компенсации стоимости покупки потребителям (покупателям), которые обнаружат нарушения установленного порядка проведения расчетов при приобретении товаров (услуг) стоимостью более 850 гривен и направят соответствующую жалобу в контролирующие органы.

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