Зеленский подписал закон о запрете на пропаганду действий России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Что теперь запрещено:
- Оправдывать агрессию РФ и представлять ее как "гражданскую войну";
- Прославлять военных РФ, наемников и членов других самопровозглашенных пророссийских групп, в частности их нельзя называть "ополченцами" и "вежливыми людьми";
- За оправдание, отрицание и прославление агрессии РФ будет уголовная ответственность.
Также нельзя использовать оправдания, признавать правомерными, опровергать вооруженную агрессию РФ против Украины в 2014 году.
Нельзя употреблять термины "внутренний конфликт", "гражданская война", "гражданский конфликт".
Действие данного указа касается также политических партий и общественных организаций.
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