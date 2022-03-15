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Зеленский подписал закон о запрете на пропаганду действий России

Новина українською →
Вторник 15 марта 2022 23:07
Зеленский подписал закон о запрете на пропаганду действий России Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Что теперь запрещено:

  • Оправдывать агрессию РФ и представлять ее как "гражданскую войну";
  • Прославлять военных РФ, наемников и членов других самопровозглашенных пророссийских групп, в частности их нельзя называть "ополченцами" и "вежливыми людьми";
  • За оправдание, отрицание и прославление агрессии РФ будет уголовная ответственность.

Также нельзя использовать оправдания, признавать правомерными, опровергать вооруженную агрессию РФ против Украины в 2014 году.

Нельзя употреблять термины "внутренний конфликт", "гражданская война", "гражданский конфликт".

Действие данного указа касается также политических партий и общественных организаций.

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Напомним, ранее мы писали о том, что добровольцы ТрО будут признаваться теперь ветеранами войны.

А также сообщали о том, что Шмыгаль разъяснил основные изменения по поводу снижения налогов во время войны.

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