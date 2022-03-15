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Зеленський підписав закон про заборону на пропаганду дій Росії

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Вівторок 15 березня 2022 23:07
Зеленський підписав закон про заборону на пропаганду дій Росії Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на пропаганду дій Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Що тепер заборонено:

  • Виправдовувати агресію РФ і представляти її як "громадянську війну";
  • Прославляти військових РФ, найманців і членів інших самопроголошених проросійських груп, зокрема їх не можна називати "ополченцями" і "ввічливими людьми";
  • За виправдання, заперечення і прославлення агресії РФ буде кримінальна відповідальність.

Також не можна використовувати виправдання, визнавати правомірними, спростовувати збройну агресію РФ проти України у 2014 році.

Не можна вживати терміни" внутрішній конфлікт"," громадянська війна","громадянський конфлікт".

Дія даного указу стосується також політичних партій і громадських організацій.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що добровольці ТрО будуть визнаватися тепер ветеранами війни.

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