Зеленский подписал закон для улучшения инвестклимата в Украине

Глава государства Владимир Зеленский подписал законопроект №1059 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу стимулирования инвестиционной деятельности в Украине", который был определен им ранее как неотложный. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - 11 октября возвращен с подписью от президента.

Целью документа является улучшение инвестиционного климата Украины по отдельным направлениям, избранным в результате комплексной оценки соответствию

законодательства Украины лучшим мировым практикам, описанным Группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business.

Законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, которые содержат устаревшее и неэффективное регулирование. В частности, в сфере строительства отменяется обязанность уплаты паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта. Паевой взнос отменяется с 2021 года.

Напомним, 27 сентября спикер ВР Дмитрий Разумков передал законопроект на подпись главе государства.

Рада приняла во втором чтении закон для улучшения инвестклимата в Украине 20 сентября. А за основу данный закон нардепы одобрили 11 сентября. Тогда проект поддержали 290 нардепов.

Отметим, в июле показатель индекса инвестиционной привлекательности Украины, который измеряет Европейская Бизнес Ассоциация, снизился до уровня 2016 года.

Стоит также напомнить, что 1 января 2017 года вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу улучшения инвестиционного климата в Украине".