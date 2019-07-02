Инвестиционный климат в Украине ухудшился

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Результаты опроса ЕБА указывают на ощутимое ухудшение настроений бизнеса

Показатель индекса инвестиционной привлекательности Украины, который измеряет Европейская Бизнес Ассоциация, снизился к уровню 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

Как отмечается в сообщении, по результатам новой волны опроса за первую половину 2019 года индекс составил 2,85 баллов из 5-ти возможных и оказался в отрицательной плоскости. Для сравнения, показатель предыдущего периода составлял 3,07 и демонстрировал нейтральное отношение инвесторов к бизнес-климату страны.

eba.com.ua

Среди положительных моментов, которые наблюдал бизнес за последние полгода, бизнесмены отметили либерализацию валютного законодательства, стабильность национальной валюты, демократические президентские выборы, снижение уровня инфляции, продолжение диалога с МВФ.

Однако, к "старым" проблемам, как коррупция, недоверие к судебной системе, отток рабочей силы добавилась ощутимая политическая и экономическая турбулентность, которая беспокоит предпринимателей и заставляет вести бизнес в условиях неопределенности, добавили в ассоциации.

Результаты опроса показывают ощутимое ухудшение настроений бизнеса. Так, во время прошлой волны опроса количество недовольных инвестиционным климатом составляло 40%, сейчас их количество выросло до 57%.

К тому же бизнес не спешит делать оптимистических прогнозов на будущее. Так, 54%руководителей компаний колеблются, будет ли Украина выгодным рынком для инвестирования в ближайшие 6 месяцев, отметили авторы исследования.

Напомним, по данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности во II квартале 2019 года повысился по сравнению с I кварталом года на 1,2 п.п. и составляет минус 5,3%, в перерабатывающей промышленности этот показатель повысился на 1,9 п.п. и составляет минус 5,2%.

Как сообщало РБК-Украина, ожидания бизнеса Украины относительно деловой активности в I квартале 2019 года немного улучшились. Индекс деловых ожиданий на следующие 12 месяцев составляет 119,7% (в предыдущем квартале - 117,3%).