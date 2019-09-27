ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На подпись Зеленскому передали закон для улучшения инвестклимата в Украине

Новости » Политика    27.09.2019 - 12:29
На подпись Зеленскому передали закон для улучшения инвестклимата в Украине
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законом отменяется обязанность уплаты паевого взноса в развитие инфраструктуры

На подпись главе государства Владимиру Зеленскому передали законопроект №1059 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины по поводу стимулирования инвестиционной деятельности в Украине", который был определен президентом как неотложный. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

На подпись Зеленскому передали закон для улучшения инвестклимата в Украине

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Документ уже одобрил глава ВР Дмитрий Разумков.

Так, целью документа является улучшение инвестиционного климата Украины по отдельным направлениям, избранным в результате комплексной оценки соответствию законодательства Украины лучшим мировым практикам, описанным Группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business.

Законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, которые содержат устаревшее и неэффективное регулирование.

Отметим, в сфере строительства отменяется обязанность уплаты паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта. Паевой взнос отменяется с 2021 года.

Напомним, Рада приняла во втором чтении закон для улучшения инвестклимата в Украине 20 сентября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 11 сентября нардепы одобрили за основу данный законопроект №1059. Тогда проект поддержали 290 нардепов.

Отметим, в июле показатель индекса инвестиционной привлекательности Украины, который измеряет Европейская Бизнес Ассоциация, снизился до уровня 2016 года.

Стоит также напомнить, что 1 января 2017 года вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу улучшения инвестиционного климата в Украине".

Зеленский рассказал, когда сократят список запрещенных компаний к приватизации На подпись Зеленскому передали евроинтеграционный закон о "географических брендах"
Новости Украины Владимир Зеленскийинвест-климатЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь