На подпись Зеленскому передали закон для улучшения инвестклимата в Украине

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законом отменяется обязанность уплаты паевого взноса в развитие инфраструктуры

На подпись главе государства Владимиру Зеленскому передали законопроект №1059 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины по поводу стимулирования инвестиционной деятельности в Украине", который был определен президентом как неотложный. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Документ уже одобрил глава ВР Дмитрий Разумков.

Так, целью документа является улучшение инвестиционного климата Украины по отдельным направлениям, избранным в результате комплексной оценки соответствию законодательства Украины лучшим мировым практикам, описанным Группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business.

Законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, которые содержат устаревшее и неэффективное регулирование.

Отметим, в сфере строительства отменяется обязанность уплаты паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта. Паевой взнос отменяется с 2021 года.

Напомним, Рада приняла во втором чтении закон для улучшения инвестклимата в Украине 20 сентября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 11 сентября нардепы одобрили за основу данный законопроект №1059. Тогда проект поддержали 290 нардепов.

Отметим, в июле показатель индекса инвестиционной привлекательности Украины, который измеряет Европейская Бизнес Ассоциация, снизился до уровня 2016 года.

Стоит также напомнить, что 1 января 2017 года вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу улучшения инвестиционного климата в Украине".