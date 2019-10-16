Зеленский подписал закон о "сплите"

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

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Глава государства Владимир Зеленский в среду, 16 октября, подписал законопроект о "сплите" - №1069-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Закон предусматривает передачу полномочий Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, в части регулирования и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирования и надзора за функционированием финансово-кредитных механизмов и управления имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Остальные полномочия Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, передаются Национальному банку Украины.

Напомним, на подпись президенту закон передали 2 октября.

Так, данный закон Рада приняла 12 сентября. При этом сначала ВР одобрила проект закона за основу, это поддержал 301 депутат. Однако спикер парламента Дмитрий Разумков предложил голосовать проект закона в целом, что вызвало возражения у фракции "Европейская солидарность". Закон все же был принят за основу и в целом 296 голосами.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале сентября Зеленский поддержал законопроект о "сплите".

Добавим также, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова разъясняла, что в случае одобрения законопроекта о "сплите", НБУ станет регулятором небанковских финучреждений вместо Нацкомфинуслуг.