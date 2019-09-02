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Зеленский поддержал расширение полномочий НБУ

Новости » Экономика    02.09.2019 - 14:31
Зеленский поддержал расширение полномочий НБУ
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Закон о "сплите" примут до 1 октября

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает законопроект о "сплите", который передает Национальному банку полномочия по надзору за небанковскими финансовыми учреждениями. Об этом он заявил на совещании с участием представителей парламента, Кабмина и правоохранительных органов, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент заявил, что законопроект о "сплите" должен быть принят до 1 октября 2019 года. Ответственными назначены спикер парламента Дмитрий Разумков и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Как отметил Зеленский, закон "предусматривается распределение функций между Национальным банком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку".

Как сообщало РБК-Украина, законопроект №2413а "относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" (так называемый законопроект о "сплите") был внесен в Верховную раду президентом Петром Порошенко как неотложный в июле 2015 года. Рада восьмого созыва приняла законопроект в первом чтении в июле 2016 года. Однако во втором чтении закон принят не был.

Отметим, законопроект в "сплите" поддерживают кредиторы Украины - Всемирный банк и Международный валютный фонд

Напомним, ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла о том, что в случае одобрения законопроекта о "сплите", Нацбанк станет регулятором небанковских финучреждений вместо Нацкомфинуслуг.

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