Зеленський підписав закон про "спліт"

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

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Глава держави Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, підписав законопроект про "спліт" - №1069-2 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Закон передбачає передачу повноважень Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг, у частині регулювання та нагляду в системі накопичувального пенсійного забезпечення, регулювання та нагляду за функціонуванням фінансово-кредитних механізмів і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Решта повноважень Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг, передаються Національному банку України.

Нагадаємо, на підпис президенту закон передали 2 жовтня.

Так, даний закон Рада прийняла 12 вересня. При цьому спочатку ВР схвалила проект закону за основу, це підтримав 301 депутат. Однак спікер парламенту Дмитро Разумков запропонував голосувати проект закону в цілому, що викликало заперечення у фракції "Європейська солідарність". Закон все ж був прийнятий за основу і в цілому 296 голосами.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку вересня Зеленський підтримав законопроект про "спліт".

Додамо також, заступник голови НБУ Катерина Рожкова роз'яснювала, що в разі схвалення законопроекту про "спліт", НБУ стане регулятором небанківських фінустанов замість Нацкомфінпослуг.