На подпись Зеленскому передали закон о "сплите"

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документ подписал спикер Рады

На подпись главе государства Владимиру Зеленскому передали законопроект о "сплите" - №1069-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Закон ранее подписал спикер ВР Дмитрий Разумков.

Так, закон предусматривает передачу полномочий Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, в части регулирования и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирования и надзора за функционированием финансово-кредитных механизмов и управления имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Остальные полномочия Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, передаются Национальному банку Украины.

Напомним, данный закон Рада приняла 12 сентября. При этом сначала ВР одобрила проект закона за основу, это поддержал 301 депутат. Однако спикер парламента Дмитрий Разумков предложил голосовать проект закона в целом, что вызвало возражения у фракции "Европейская солидарность". Закон все же одобрили 296 голосами.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале сентября Зеленский поддержал законопроект о "сплите".

Добавим также, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла о том, что в случае одобрения законопроекта о "сплите", Нацбанк станет регулятором небанковских финучреждений вместо Нацкомфинуслуг.