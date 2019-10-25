Зеленский подписал закон о лицензиях в сфере космической деятельности

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Из закона "О космической деятельности" исключаются положения об осуществлении лицензирования космической деятельности

Глава государства Владимир Зеленский в пятницу, 25 октября, подписал законопроект №1071 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о государственном регулировании космической деятельности". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Так, документом определяется, что субъектами космической деятельности могут быть предприятия, учреждения и организации любой формы собственности и организационно-правовой формы. Предусматривается исключить положения из закона "О космической деятельности" об осуществлении лицензирования космической деятельности (на сегодняшний день положениями закона "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" не предусмотрено лицензирование такого вида).

Как писало РБК-Украина, 9 октября проект закона одобрил глава парламента Дмитрий Разумков и передал его на подпись Зеленскому.

Рада приняла данный проект закона во втором чтении 2 октября. За него проголосовали 308 нардепов.

Напомним, 13 сентября Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №1071. Законопроект поддержали 283 народных депутата.

Кроме того, в мае Верховная рада 8 созыва провалила законопроект №9219 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о содействии развитию космической деятельности и привлечении инвестиций в космическую отрасль Украины".