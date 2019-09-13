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Рада планирует отменить лицензирование в сфере космической деятельности

Новости » Политика    13.09.2019 - 13:40
Рада планирует отменить лицензирование в сфере космической деятельности
Иллюстративное фото (ukrkosmos.com)

Соответствующий законопроект №1071 Рада поддержала за основу

Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №1071 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о государственном регулировании космической деятельности", передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект поддержали 283 нардепа.

Документом предлагается определить, что субъектами космической деятельности могут быть предприятия, учреждения и организации любой формы собственности и организационно-правовой формы; исключить положения из закона "О космической деятельности" об осуществлении лицензирования космической деятельности (на сегодняшний день положениями закона "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" не предусмотрено лицензирование такого вида).

Планируется предусмотреть представление субъектом космической деятельности Украины частной формы собственности, который намерен осуществлять космическую деятельность, центральному органу исполнительной власти, обеспечивающему формирование и реализацию госполитики в сфере космической деятельности, декларацию об осуществлении хозяйственной деятельности в сфере космической деятельности.

"Предложенная законопроектом декларация является лишь инструментом для входа субъектов космической деятельности частной формы собственности на этот рынок. На сегодняшний день, деятельность субъектов космической деятельности достаточно зарегулирована другими документами разрешительного характера, в зависимости от подвида космической деятельности", - указано в пояснительной записке.

Так, субъект космической деятельности частной формы собственности, подавая декларацию об осуществлении хозяйственной деятельности в сфере космической деятельности, лишь информирует Государственное космическое агентство Украины о намерении совершения им соответствующего вида космической деятельности в Украине.

Госкосмос в течение пяти рабочих дней со дня поступления указанной декларации должен ее зарегистрировать и разместить на своем сайте. Таким образом, информация о субъектах космической деятельности частной формы собственности, а также видах их хозяйственной деятельности будет размещена на официальном сайте Госкосмоса в свободном доступе.

Напомним, в мае Рада 8 созыва провалила законопроект №9219 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о содействии развитию космической деятельности и привлечении инвестиций в космическую отрасль Украины".

Как писало РБК-Украина ранее, Государственное космическое агентство Украины и Канадское космическое агентство подписали Меморандум о взаимопонимании. Подписание состоялось в Монреале (Канада) в рамках канадско-украинского круглого стола по вопросам сотрудничества в авиакосмической сфере.

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