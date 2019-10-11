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На подпись Зеленскому передали закон о лицензиях в сфере космической деятельности

Новости » Политика    11.10.2019 - 14:51
На подпись Зеленскому передали закон о лицензиях в сфере космической деятельности
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проект закона уже подписал глава парламента Разумков

Главе государства Владимиру Зеленскому на подпись передали законопроект №1071 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о государственном регулировании космической деятельности". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Проект закона ранее подписал глава парламента Дмитрий Разумков.

На подпись Зеленскому передали закон о лицензиях в сфере космической деятельности

Так, документом определяется, что субъектами космической деятельности могут быть предприятия, учреждения и организации любой формы собственности и организационно-правовой формы. Предусматривается исключить положения из закона "О космической деятельности" об осуществлении лицензирования космической деятельности (на сегодняшний день положениями закона "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" не предусмотрено лицензирование такого вида).

Как писало РБК-Украина, данный проект закона ВР приняла во втором чтении 2 октября. За него проголосовали 308 нардепов.

Напомним, 13 сентября Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №1071. Законопроект поддержали 283 народных депутата.

Кроме того, в мае Верховная рада 8 созыва провалила законопроект №9219 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о содействии развитию космической деятельности и привлечении инвестиций в космическую отрасль Украины".

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