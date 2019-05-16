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Рада провалила закон о привлечении инвестиций в космическую отрасль

Новости » Политика    16.05.2019 - 20:30
Рада провалила закон о привлечении инвестиций в космическую отрасль
Фото: Верховная Рада (РБК-Украина)

Документ за основу поддержали только 179 нардепов

Верховная рада Украины провалила законопроект №9219 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию космической деятельности и привлечения инвестиций в космическую отрасль Украины". Об этом заявил глава парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, документ за основу поддержали только 179 нардепов при 226 минимально необходимых. За его направление на доработку в комитет проголосовали 180 депутатов ВР, возврат субъекта законодательной инициативы поддержали 187 депутатов ВР.

"Решение не принято. Закон отклонен", - отметил глава Совета.

Документом предлагалось внести в статью 4 закона "О предпринимательстве" изменения, которые будут давать возможность ведения предпринимательской деятельности по разработке, испытанию, производстве и эксплуатации ракет-носителей негосударственным субъектам предпринимательской деятельности.

Напомним, Государственное космическое агентство Украины и Канадское космическое агентство подписали Меморандум о взаимопонимании. Подписание состоялось в Монреале (Канада) в рамках канадско-украинского круглого стола по вопросам сотрудничества в авиакосмической сфере, в присутствии премьер-министра Владимира Гройсмана.

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