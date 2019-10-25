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Зеленський підписав закон про ліцензії у сфері космічної діяльності

Новини » Політика    25.10.2019 - 18:06
Зеленський підписав закон про ліцензії у сфері космічної діяльності
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Із закону "Про космічну діяльність" виключаються положення про здійснення ліцензування космічної діяльності

Глава держави Володимир Зеленський у п'ятницю, 25 жовтня, підписав законопроект №1071 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання космічної діяльності". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Зеленський підписав закон про ліцензії у сфері космічної діяльності

Так, документом визначається, що суб'єктами космічної діяльності можуть бути підприємства, установи і організації усіх форм власності та організаційно-правової форми. Передбачається виключити положення із закону "Про космічну діяльність" щодо здійснення ліцензування космічної діяльності (на сьогоднішній день положеннями закону "Про ліцензування видів господарської діяльності" не передбачено ліцензування такого виду).

Як писало РБК-Україна, 9 жовтня проект закону схвалив глава парламенту Дмитро Разумков і передав його на підпис Зеленському.

Рада прийняла даний проект закону в другому читанні 2 жовтня. За нього проголосували 308 нардепів.

Нагадаємо, 13 вересня Верховна рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №1071. Законопроект підтримали 283 народних депутата.

Крім того, в травні Верховна рада 8 скликання провалила законопроект №9219 "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку космічної діяльності та залучення інвестицій у космічну галузь України".

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