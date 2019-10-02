Рада отменила лицензирование в сфере космической деятельности

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За законопроект проголосовали 308 депутатов

Парламент одобрил во втором чтении законопроект №1071 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о государственном регулировании космической деятельности", передает корреспондент РБК-Украина.

За законопроект проголосовали 308 депутатов ВР.

Документом определяется, что субъектами космической деятельности могут быть предприятия, учреждения и организации любой формы собственности и организационно-правовой формы; исключить положения из закона "О космической деятельности" об осуществлении лицензирования космической деятельности (на сегодняшний день положениями закона "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" не предусмотрено лицензирование такого вида).

Согласно закону, субъект космической деятельности Украины частной формы собственности, который намерен осуществлять космическую деятельность, предоставляет центральному органу исполнительной власти, обеспечивающему формирование и реализацию госполитики в сфере космической деятельности, декларацию об осуществлении хозяйственной деятельности в сфере космической деятельности.

"Предложенная законопроектом декларация является лишь инструментом для входа субъектов космической деятельности частной формы собственности на этот рынок. На сегодняшний день, деятельность субъектов космической деятельности достаточно зарегулирована другими документами разрешительного характера, в зависимости от подвида космической деятельности", - отмечается в пояснительной записке.

Так, субъект космической деятельности частной формы собственности, подавая декларацию об осуществлении хозяйственной деятельности в сфере космической деятельности, лишь информирует Государственное космическое агентство Украины о намерении совершения им соответствующего вида космической деятельности в Украине.

При этом Госкосмос в течение пяти рабочих дней со дня поступления указанной декларации должен ее зарегистрировать и разместить на своем сайте. Таким образом, информация о субъектах космической деятельности частной формы собственности, а также видах их хозяйственной деятельности будет размещена на официальном сайте Госкосмоса в свободном доступе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 13 сентября Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №1071 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о государственном регулировании космической деятельности". Законопроект поддержали 283 народных депутата.

Кроме того, в мае Верховная рада XIII созыва провалила законопроект №9219 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о содействии развитию космической деятельности и привлечении инвестиций в космическую отрасль Украины".