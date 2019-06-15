Зеленский анонсировал вливания в развитие инфраструктуры Донбасса

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Президент пообщался с молодежью и представителями местного бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 мая, прибыл с рабочим визитом в Мариуполь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.

Как сообщается, президент встретился и пообщался с молодежью и представителями местного бизнеса. По словам Зеленского, малый и средний бизнес - это "кровь для организма страны".

Также, во время встречи Зеленский отметил важность проведения реформы правоохранительных органов в Украине и создания "государства в смартфоне". Президент добавил, что сейчас готовятся законопроекты, которые будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса.

"Главная цель - "государство в смартфоне", чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками", - отметил он.

Кроме того, президент отметил необходимость в развитии инфраструктуры Донбасса при помощи иностранных инвесторов.

"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", - добавил президент.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с семьями моряков, задержанных российскими силовиками в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Во время встречи Зеленский подчеркнул, что держит ситуацию на контроле.