Зеленский намерен ускорить внедрение "Государства в смартфоне"

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент анонсировал подготовку законов по развитию цифровой экономики

Президент Украины Владимир Зеленский планирует ускорить внедрение "государства в смартфоне". Об этом он сказал в ходе первого экспертного обсуждения этой концепции, передает пресс-служба главы государства.

В частности, в среду, 12 июня в Администрации президента состоялось первое экспертное обсуждение "Государства в смартфоне", в котором приняли участие представители Коалиции электронного государства, объединяющего 65 различных организаций и экспертов в области IТ.

"Я хочу быстрых изменений. Я верю в ваш талант и желание сделать Украину цифровым лидером и гарантирую вам свободу. Должны совместно готовить инициативы, законопроекты и осуществлять шаги, снимающие барьеры к цифровой экономике и электронному управлению. Уверяю, что лично буду "обращаться" к тем государственным служащим, которые сопротивляются на местах", - заверил Зеленский.

Так, советник президента Михаил Федоров отметил, что перевод государственных услуг в онлайн будет пособствовать не только комфорту граждан, но и уменьшению коррупции.

Напомним, в январе 2018 года Кабмин одобрил распоряжение "Об одобрении концепции развития цифровой экономики и общества Украины на 2018-2020 годы и утверждении плана мероприятий по ее реализации".

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что развитие цифровой экономики позволит обеспечить увеличение темпов роста ВВП Украины до более 5% в год.