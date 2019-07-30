ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до електронних послуг

Новини » Політика    30.07.2019 - 10:39
Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до електронних послуг
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Указ спрямований на упорядкування та забезпечення прозорості роботи державних реєстрів

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг". Про це йдеться на сайті президента.

Зазначається, що документ передбачає першочергове проведення повного аудиту роботи державних реєстрів.

"Сьогодні в Україні нараховується понад 350 державних реєстрів, більшість з яких функціонують абсолютно неефективно та непрозоро. Це є головною причиною виникнення рейдерства, корупції та інших схем при наданні різноманітних державних послуг, наприклад у будівельній чи земельній сферах", - зазначив радник президента України Михайло Федоров.

Крім того, указ Зеленського передбачає запровадження єдиного веб-порталу електронних послуг, де українці зможуть за допомогою електронного кабінету отримувати доступ до інформації щодо себе в державних реєстрах (наприклад, про майно, землю, транспорт, податки і доходи) та пріоритетні електронні державні послуги. Так, указом першочергово передбачається реалізація електронних послуг, пов’язаних із народженням дитини (проект "єМалятко"), реєстрацією її місця проживання, реєстрацією фізичної особи як платника податків під час першого оформлення паспорта громадянина України, перевіркою наявності у водія документів.

Також указом започатковується робота над проведенням електронних виборів та електронного перепису населення в Україні. Серед ключових завдань, передбачених указом, - прискорення наповнення Єдиного державного демографічного реєстру, який наразі містить дані лише близько 14 млн громадян.

"Відсутність у громадян засобів eID є ключовим бар’єром на шляху розвитку е-послуг та цифрової економіки в цілому. Вже восени цього року ми плануємо розпочати видачу паспортів у вигляді ID-карток одразу з електронним підписом, але пріоритет робимо на запровадженні та масштабуванні таких інноваційних підходів, як MobileID та SmartID, а також інших альтернативних засобів", - зазначив радник президента.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував інвестиції в розвиток інфраструктури Донбасу.

Також президент заявляв, що планує прискорити впровадження "держави в смартфоні".

Зеленський призначив нового начальника СБУ у Черкаській області Зеленський призначив колишнього гендиректора СТБ своїм радником
Новини України Володимир Зеленськийнаказэлектронные закупки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся