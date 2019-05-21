Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва. Текст указа обнародован на официальном сайте президента.

Своим указом президент также назначил досрочные выборы на 21 июля.

Основанием для роспуска парламента президент указал статью 90 Конституции, согласно которой президент имеет право распустить парламент, если в течение одного месяца в Верховной раде не сформирована коалиция депутатских фракций.

Отметим, согласно ст. 90 Конституции решение о досрочном прекращении полномочий Верховной рады принимается президентом после консультаций с главой Верховной рады, его заместителями и главами депутатских фракций.

Консультации президента с руководителями фракций состоялись утром 21 мая.

Согласно ст. 77 Конституции внеочередные выборы в Верховную раду назначаются президентом и проводятся в период 60 дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Верховной рады.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время инаугурационной речи в Верховной раде 20 мая объявил о роспуске парламента.

Как писало РБК-Украина, за три дня до вступления в должность нового главы государства в парламенте объявили об отсутствии коалиции. "Народный фронт" - вторая по численности фракция, заявил о выходе из коалиции, после чего спикер Андрей Парубий призвал нардепов начать консультации о формировании нового большинства. У фракций есть 30 дней - до 16 июня. Далее президент должен распустить парламент и назначить досрочные выборы. Но, поскольку Раду нельзя распускать меньше чем за полгода до окончания его полномочий, эта опция новому президенту Зеленскому станет теоретически недоступной.