Зеленський підписав указ про розпуск Верховної ради

Президент України Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень восьмого скликання. Текст указу оприлюднений на офіційному сайті президента.

Своїм указом президент також призначив дострокові вибори на 21 липня.

Підставою для розпуску парламенту президент вказав статтю 90 Конституції, згідно з якою президент має право розпуститити парламент, якщо протягом одного місяця у Верховній раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій.

Відзначимо, згідно із ст. 90 Конституції рішення про дострокове припинення повноважень Верховної ради приймається президентом після консультацій з головою Верховної ради, його заступниками та головами депутатських фракцій.

Консультації президента з керівниками фракцій відбулися вранці 21 травня.

Згідно із ст. 77 Конституції позачергові вибори до Верховної ради призначаються президентом і проводяться в період 60 днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної ради.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час інавгураційної промови у Верховні раді 20 травня оголосив про розпуск парламенту.

Як писало РБК-Україна, за три дні до вступу на посаду нового глави держави у парламенті оголосили про відсутність коаліції. "Народний фронт" - друга за чисельністю фракція, заявив про вихід з коаліції, після чого спікер Андрій Парубій закликав нардепів почати консультації про формування нової більшості. У фракцій є 30 днів - до 16 червня. Далі президент мав би розпустити парламент і призначити дострокові вибори. Але, оскільки Раду не можна розпускати менше ніж за півроку до завершення її повноважень, ця опція новому президенту Зеленському стане теоретично недоступною.