ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский подписал ратификацию налогового соглашения с Кипром

Новости » Политика     15.11.2019 - 23:59
Зеленский подписал ратификацию налогового соглашения с Кипром
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная Рада ратифицировала протокол об избежании двойного налогообложения с Кипром 30 октября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №0003 "О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Зеленский подписал ратификацию налогового соглашения с Кипром

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью президента. Законопроект во вторник, 5 ноября, одобрил глава ВР Дмитрий Разумков. В тот же день он был передан на подпись президенту.

В частности, необходимость заключения этого протокола объясняется тем, что в процессе переговоров с кипрской стороной были согласованы изменения, которые необходимо внести в Конвенцию с правительством Кипра об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

Напомним, 30 октября ВР поддержала за основу и в целом законопроект №0003 "О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы", за него проголосували 316 парламентариев.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2015 году Кабинет министров Украины одобрил проект протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Кипром.

Зеленский подписал закон об установлении ответственности за нарушение перевозки детей Зеленский провел телефонный разговор с Макроном
Новости Украины Владимир ЗеленскийКипрНалогиЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь