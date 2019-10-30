Рада ратифицировала протокол об избежании двойного налогообложения с Кипром

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ратификацию поддержали 316 парламентариев

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №0003 "О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы", передает корреспондент РБК-Украина.

Ратификацию поддержали 316 народных депутатов.

Необходимость заключения этого протокола объясняется тем, что в процессе переговоров с кипрской стороной были согласованы изменения, которые необходимо внести в Конвенцию с правительством Кипра об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

Субъектами выполнения протокола является Министерство финансов Украины и Государственная налоговая служба Украины.

Напомним, парламент принял за основу и в целом законопроект №0002 "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Малайзии об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений по налогам на доходы и Протокола к нему".

Как писало РБК-Украина ранее, в 2015 году Кабинет министров Украины одобрил проект протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Кипром.