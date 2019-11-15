Зеленський підписав ратифікацію податкової угоди з Кіпром

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Верховна Рада ратифікувала протокол про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром 30 жовтня

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №0003 "Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між урядом України і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом президента. Законопроект у вівторок, 5 листопада, схвалив глава ВР Дмитро Разумков. Того ж дня його було передано на підпис президентові.

Зокрема, необхідність укладення цього протоколу пояснюється тим, що в процесі переговорів із кіпрською стороною були узгоджені зміни, які необхідно внести в Конвенцію з урядом Кіпру про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

Нагадаємо, 30 жовтня ВР підтримала за основу та в цілому законопроект №0003 "Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між урядом України і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи", за нього проголосувало 316 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна раніше, в 2015 році Кабінет міністрів України схвалив проект протоколу про внесення змін до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром.