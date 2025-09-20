Зеленський поділився, як удари по НПЗ і "Дружбі" вплинули на Росію та що кажуть партнери

Атаки українських дронів по НПЗ і трубопроводу "Дружба" вже відчутні для Росії. На тлі паливного дефіциту руйнується логістика, що визнають і партнери України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 19 вересня, передає кореспондент РБК-Україна .

Глава держави повідомив, що українські дрони вже довели свою ефективність.

"Дрони у нас є, ми вміємо їх виробляти. Усе залежить від кількості дронів, які ми використовуємо за добу. Я думаю, за результатами останніх операцій зрозуміло, що ми стали використовувати більше дронів. Але ще недостатньо для тих показників, які я ставив нашим виробникам і Міністерству оборони", - сказав він.

Зеленський наголосив, що нині українське виробництво далекобійних дронів вийшло на рівень, коли все залежить виключно від фінансування.

"Як тільки кількість дронів буде співставною з "руськими" - вони це відчують за паливним дефіцитом, за кількістю. Ми це бачимо з вами все більше і більше. Долітає трішки більше. На сьогодні це питання лише фінансове", - пояснив президент.

Окремо він відзначив використання далекобійних дронів для ударів по військових об’єктах та складах, які вже мають вплив.

За словами Зеленського, партнери підтримують логістичні операції України, адже вони не спрямовані проти цивільного населення, а проти військової інфраструктури.

"Ми всі вважаємо, що логістична операція на сьогодні одна із найсильніших. Логістична операція - це коли аеропорти "руських" не працюють. Немає знищення цивільного населення - я говорю вам про реакцію партнерів. Бо цивільне населення живе, а логістика "руських" не працює", - підкреслив президент.