Зеленский поделился, как удары по НПЗ и "Дружбе" повлияли на Россию и что говорят партнеры

Украина, Суббота 20 сентября 2025 14:40
Зеленский поделился, как удары по НПЗ и "Дружбе" повлияли на Россию и что говорят партнеры Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Савченко Юлія

Атаки украинских дронов по НПЗ и трубопроводу "Дружба" уже ощутимы для России. На фоне топливного дефицита рушится логистика, что признают и партнеры Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 19 сентября, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава государства сообщил, что украинские дроны уже доказали свою эффективность.

"Дроны у нас есть, мы умеем их производить. Все зависит от количества дронов, которые мы используем за сутки. Я думаю, по результатам последних операций понятно, что мы стали использовать больше дронов. Но еще недостаточно для тех показателей, которые я ставил нашим производителям и Министерству обороны", - сказал он.

Зеленский отметил, что сейчас украинское производство дальнобойных дронов вышло на уровень, когда все зависит исключительно от финансирования.

"Как только количество дронов будет сопоставимо с "русскими" - они это почувствуют по топливному дефициту, по количеству. Мы это видим с вами все больше и больше. Долетает немного больше. На сегодня это вопрос только финансовый", - пояснил президент.

Отдельно он отметил использование дальнобойных дронов для ударов по военным объектам и складам, которые уже имеют влияние.

По словам Зеленского, партнеры поддерживают логистические операции Украины, ведь они не направлены против гражданского населения, а против военной инфраструктуры.

"Мы все считаем, что логистическая операция на сегодня одна из самых сильных. Логистическая операция - это когда аэропорты "русских" не работают. Нет уничтожения гражданского населения - я говорю вам о реакции партнеров. Потому что гражданское население живет, а логистика "русских" не работает", - подчеркнул президент.

Удары по "Дружбе"

Напомним, первые удары по "Дружбе" были нанесены в начале второй декады августа. 13 числа на распределительной станции "Унеча" в Брянской области был поврежден трансформатор.

В ночь на 18 августа Силы беспилотных систем нанесли первый удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области. В результате попадания там вспыхнул пожар.

После украинских атак перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.

21 августа дроны снова ударили по станции "Унеча", остановив прокачку нефти в Венгрию и Словакию.

Станция "Унеча" - это крупнейший и ключевой узел в системе транспортировки российской нефти. Через нее нефть идет на порт Усть-Луга, через который экспортируется до 20% нефти. Также ведутся поставки на НПЗ в Мозыре (Беларусь).

