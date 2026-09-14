Глава держави направив документ в понеділок, 14 вересня.

"Відповідно до пункту 25 частини першої статті 85, пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131¹ Конституції України вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення Р. Кравченка з посади генерального прокурора", - йдеться в документі.

Представляти документ на пленарному засіданні парламенту уповноважується представник президента у Верховній Раді Галина Михайлюк.

Фото: Зеленський подав у Раду подання на звільнення Кравченка (Дмитро Литвин)

Оновлено о 12:07

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що до парламенту надійшло подання Зеленського про звільнення генерального прокурора.

"Протягом найближчих годин документ буде розглянутий на засіданні профільного комітету, після чого завтра його буде винесено на розгляд у сесійній залі парламенту", - зазначив він.

Скандал навколо Кравченка

Нагадаємо, 14 вересня генеральний прокурор оприлюднив відеозвернення, у якому повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та особі, близькій до керівника САП Олександра Клименка. Також він закликав очільників НАБУ і САП подати у відставку.

У НАБУ заявили, що на той момент Кривоносу офіційно не вручали підозру. В антикорупційному бюро також спростували слова Кравченка про вилучення кримінальних проваджень і будь-які пропозиції щодо "недоторканності".

За інформацією джерел РБК-Україна в оточенні президента, ініціатива Кравченка щодо підозр керівництву НАБУ була його особистою та неузгодженою "самодіяльністю".

Водночас Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно звільнити Кравченка з посади, заявивши, що у генпрокурора є "тільки один шлях".

РБК-Україна також писало, що Руслан Кравченко виїхав з України вночі 14 вересня. Генпрокурор перетнув кордон через один із пунктів пропуску на польському напрямку.