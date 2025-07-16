У Раду внесли постанову про відставку Шмигаля

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову , зареєстровану на сайті Верховної Ради.

"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини другої статті 115 Конституції України Верховна Рада України постановляє: Прийняти відставку прем’єр-міністра України Шмигаля Дениса Анатолійовича", - зазначається у постанові.

Як розповідає народний депутат Ярослав Железняк, після 13:00 очікується 15-хвилинний виступ Шмигаля перед парламентом, а також 3-хвилинні - від фракцій та груп.

Під час голосування для підтримки відставки прем'єр-міністра необхідно зібрати 226 голосів. Після цього весь склад чинного уряду стає "в.о", а "Слуги народу" вносять кандидатуру Юлії Свириденко на посаду нового прем'єр-міністра.

"Далі вже завтра голосування за премʼєра і новий склад уряду", - додав він.

Чому хочуть звільнити Шмигаля?

Таким чином, якщо Рада підтримає відповідну постанову, це рішення може ознаменувати завершення каденції очільника уряду, який наразі є рекордсменом за тривалістю перебування на посаді з часів Незалежності України (він пробув на посаді прем'єра понад 5 років).

Втім, єдиної причини, що саме стало рушієм для зміни прем'єр-міністра немає. Радше йдеться про комплекс факторів. Адже як раніше РБК-Україна дізналося від одного з впливових "слуг народу", справа не стільки у фігурі самого Шмигаля, скільки в потребі "випустити пару" та знизити рівень суспільного напруження.

Ситуацію ускладнили і репутаційні скандали довкола окремих урядовців. Особливий резонанс викликала історія з віцепрем'єром з питань національної єдності Олексієм Чернишовим, який ледь не влаштував скандал з поверненням із відрядження з-за кордону та отримав підозру у справі про корупцію кількарічної давнини.

У владних колах також говорять про внутрішню боротьбу між різними групами впливу в Офісі президента, яка стала додатковим чинником для кадрових змін.

Водночас, як очікується, після звільнення Шмигаль із Кабміну не піде. Він може очолити Міноборони, а чинний міністр Рустем Умєров поїде послом до США.

Хто стане новим прем'єр-міністром?

Чутки про можливу зміну глави уряду ходили і минулого року, коли активно обговорювалася необхідність урядових перестановок. Однак тоді відставки Шмигаля не відбулося. Хоча уряд все ж зазнав часткових змін: було призначено нових міністрів, а також оновлено склад віцепрем’єрів.

Як повідомляли джерела РБК-Україна, найбільш імовірною наступницею Шмигаля розглядається Юлія Свириденко, нинішня перша віцепрем’єрка - міністерка економіки. Цього тижня цю інформацію офіційно підтвердив і президент Володимир Зеленський, запропонувавши Свириденко посаду прем'єра.

Свириденко вважається близькою до голови Офісу президента Андрія Єрмака, і, як писало РБК-Україна з посиланням на проінформовані джерела, вона має прем’єрські амбіції.

Посадовиця вже не вперше згадується у контексті можливої зміни голови уряду. Раніше її кандидатура вже розглядалася в Офісі президента і активно обговорювалася і влітку минулого року.