У Раду внесли постанову про відставку Шмигаля
У Верховну Раду внесли проект постанови про відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову, зареєстровану на сайті Верховної Ради.
"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини другої статті 115 Конституції України Верховна Рада України постановляє: Прийняти відставку прем’єр-міністра України Шмигаля Дениса Анатолійовича", - зазначається у постанові.
Як розповідає народний депутат Ярослав Железняк, після 13:00 очікується 15-хвилинний виступ Шмигаля перед парламентом, а також 3-хвилинні - від фракцій та груп.
Під час голосування для підтримки відставки прем'єр-міністра необхідно зібрати 226 голосів. Після цього весь склад чинного уряду стає "в.о", а "Слуги народу" вносять кандидатуру Юлії Свириденко на посаду нового прем'єр-міністра.
"Далі вже завтра голосування за премʼєра і новий склад уряду", - додав він.
Чому хочуть звільнити Шмигаля?
Таким чином, якщо Рада підтримає відповідну постанову, це рішення може ознаменувати завершення каденції очільника уряду, який наразі є рекордсменом за тривалістю перебування на посаді з часів Незалежності України (він пробув на посаді прем'єра понад 5 років).
Втім, єдиної причини, що саме стало рушієм для зміни прем'єр-міністра немає. Радше йдеться про комплекс факторів. Адже як раніше РБК-Україна дізналося від одного з впливових "слуг народу", справа не стільки у фігурі самого Шмигаля, скільки в потребі "випустити пару" та знизити рівень суспільного напруження.
Ситуацію ускладнили і репутаційні скандали довкола окремих урядовців. Особливий резонанс викликала історія з віцепрем'єром з питань національної єдності Олексієм Чернишовим, який ледь не влаштував скандал з поверненням із відрядження з-за кордону та отримав підозру у справі про корупцію кількарічної давнини.
У владних колах також говорять про внутрішню боротьбу між різними групами впливу в Офісі президента, яка стала додатковим чинником для кадрових змін.
Водночас, як очікується, після звільнення Шмигаль із Кабміну не піде. Він може очолити Міноборони, а чинний міністр Рустем Умєров поїде послом до США.
Хто стане новим прем'єр-міністром?
Чутки про можливу зміну глави уряду ходили і минулого року, коли активно обговорювалася необхідність урядових перестановок. Однак тоді відставки Шмигаля не відбулося. Хоча уряд все ж зазнав часткових змін: було призначено нових міністрів, а також оновлено склад віцепрем’єрів.
Як повідомляли джерела РБК-Україна, найбільш імовірною наступницею Шмигаля розглядається Юлія Свириденко, нинішня перша віцепрем’єрка - міністерка економіки. Цього тижня цю інформацію офіційно підтвердив і президент Володимир Зеленський, запропонувавши Свириденко посаду прем'єра.
Свириденко вважається близькою до голови Офісу президента Андрія Єрмака, і, як писало РБК-Україна з посиланням на проінформовані джерела, вона має прем’єрські амбіції.
Посадовиця вже не вперше згадується у контексті можливої зміни голови уряду. Раніше її кандидатура вже розглядалася в Офісі президента і активно обговорювалася і влітку минулого року.
Нагадаємо, що Денис Шмигаль був призначений на посаду прем’єр-міністра України 4 березня 2020 року, замінивши на посту Олексія Гончарука.
До того Шмигаль обіймав посаду віцепрем’єр-міністра - міністра розвитку громад і територій. Уряд Шмигаля пройшов через повномасштабне вторгнення Росії, удари РФ по енергетиці та масштабні програми міжнародної допомоги.
Попри критику та внутрішньополітичну напругу, йому вдалося зберегти відносну стабільність Кабміну протягом понад п'яти років - це найдовший строк безперервного прем’єрства в історії сучасної України.
Більше про кадрові зміни в уряді та які ще перестановки готуються - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
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