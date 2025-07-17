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Зеленский подал в Раду кандидатуру Шмыгаля на пост министра обороны

Четверг 17 июля 2025 09:50
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Зеленский подал в Раду кандидатуру Шмыгаля на пост министра обороны Фото: Денис Шмыгаль (kmu gov ua)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 17 июля, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Дениса Шмыгаля на должность Министра обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Соответствующий документ зарегистрирован под названием "Проект Постановления о назначении Шмыгаля Д.А. на должность Министра обороны Украины".

Шмыгаля отправили в отставку

Напомним, 16 июля, Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство.

Отметим, Шмыгаль стал рекордсменом среди всех глав правительства Украины по продолжительности пребывания в должности - более пяти лет.

Президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что видит Шмыгаля на посту министра обороны из-за его значительного опыта.

Эти кадровые изменения являются частью масштабной перезагрузки правительства. Новым премьер-министром планируют назначить первого вице-премьера Юлию Свириденко.

По информации источников РБК-Украина, должность первого вице-премьера получит нынешний вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Подробнее о перестановках - в материале РБК-Украина.

Стоит напомнить, что Денис Шмыгаль был назначен на должность премьер-министра Украины 4 марта 2020 года, заменив на посту Алексея Гончарука.

До того Шмыгаль занимал должность вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий. Правительство Шмыгаля прошло через полномасштабное вторжение России, удары РФ по энергетике и масштабные программы международной помощи.

Несмотря на критику и внутриполитическое напряжение, ему удалось сохранить относительную стабильность Кабмина в течение более пяти лет - это самый длинный срок непрерывного премьерства в истории современной Украины.

Больше о том, почему уволили Шмыгаля - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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