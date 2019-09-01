ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский поблагодарил Трампа за поздравление с победой на выборах

Новости » Политика    01.09.2019 - 17:57
Зеленский поблагодарил Трампа за поздравление с победой на выборах
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский сегодня провел встречу с вице-президентом США

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравление с победой на выборах. Об этом он заявил в Варшаве во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом после завершения церемонии по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, передает РБК-Украина.

"Я хочу поблагодарить президента Трампа, передать ему благодарность, за то, что он поздравил меня с победой. Поздравил с нашей победой. Мы дважды разговаривали с ним", - сказал Зеленский.

Vice President Mike Pence participates in a bilateral meeting with the president of Ukraine.

Опубліковано Fox News Неділя, 1 вересня 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Киев обсудил с Владимиром Зеленским подготовку двусторонних переговоров на уровне глав государств.

Также РБК-Украина писало, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа может состояться в cентябре текущего года.

Добавим, что экономическое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами Америки будет главным вопросом встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Зеленский подчеркнул, что Соединенные Штаты являются стратегическим партнером Украины в вопросах экономики, энергетики, безопасности в энергетическом секторе, независимости и оборонно-промышленном комплексе. Он добавил, что основным вопросом встречи будет экономическое сотрудничество.

Пенс назвал темы переговоров с Зеленским Пенс: США продолжат поддерживать Украину по вопросам безопасности
Новости Украины Владимир ЗеленскийДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь