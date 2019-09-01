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Зеленський подякував Трампа за привітання з перемогою на виборах

Новини » Політика    01.09.2019 - 17:57
Зеленський подякував Трампа за привітання з перемогою на виборах
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський сьогодні провів зустріч з віце-президентом США

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за привітання з перемогою на виборах. Про це він заявив у Варшаві під час зустрічі з віце-президентом США Майком Пенсія після завершення церемонії з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, передає РБК-Україна.

"Я хочу подякувати президенту Трампу, передати йому подяку, за те, що він привітав мене з перемогою. Привітав з нашою перемогою. Ми двічі розмовляли з ним", - сказав Зеленський.

Vice President Mike Pence participates in a bilateral meeting with the president of Ukraine.

Опубліковано Fox News Неділя, 1 вересня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон під час візиту в Київ обговорив з Володимиром Зеленським підготовку двосторонніх переговорів на рівні глав держав.

Також РБК-Україна писало, що зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа може відбутися у вересні поточного року.

Додамо, що економічне співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки буде головним питанням зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Вашингтоні. Зеленський підкреслив, що Сполучені Штати є стратегічним партнером України в питаннях економіки, енергетики, безпеки в енергетичному секторі, незалежності та оборонно-промисловому комплексі. Він додав, що основним питанням зустрічі буде економічне співробітництво.

Пенс назвав теми переговорів з Зеленським Пенс: США продовжать підтримувати Україну з питань безпеки
Новини України Володимир ЗеленськийДональд Трамп
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