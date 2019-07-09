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Чалый рассказал о подготовке встречи Трампа с Зеленским

Новости » Политика    09.07.2019 - 07:39
Чалый рассказал о подготовке встречи Трампа с Зеленским
Фото: Валерий Чалый (УНИАН)

На этой неделе представители Зеленского отправятся в Вашингтон для подготовки визита президента

Представители украинского президента Владимира Зеленского на этой неделе отправятся в Вашингтон для подготовки его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Как передает РБК-Украина, об этом сказал посол Украины в Штатах Валерий Чалый в эфире "Голосу Америки".

Подготовку поводит посольство Украины в США. Также представители президента обсудят дату визита Зеленского.

"Мы работаем над этим. На этой неделе, вы увидите, приедут представители президента Зеленского, и мы совместно будем здесь работать, чтобы определить и дату визита, и наполнить его содержанием. Я думаю, это вопрос следующих месяцев", - сказал Чалый.

Предварительно он назвал дату визита - это будет август-сентябрь 2019 года.

Напомним, недавно спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер сказал, что в Соединенных Штатах ожидают визит президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время. Он также добавил, что США стремятся дать президенту Зеленскому сигнал, что полностью поддерживают его усилия в проведении реформ в Украине.

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Новости Украины Валерий ЧалыйВладимир ЗеленскийвстречаДональд Трамп
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