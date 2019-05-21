Зеленский поблагодарил президента Латвии за неизменную поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом, который прибыл в Украину для участия в торжественной церемонии инаугурации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский в частности поблагодарил Вейониса, что в трудный для Украины период Латвия была и остается надежным партнером и другом Украины и отметил ее усилия в поддержке территориальной целостности и суверенитета нашего государства, в предоставлении помощи Украине в реформировании оборонного сектора.

По словам новоизбранного главы государства, приоритеты Украины во внешней политике и продолжении реформ остаются неизменными.

Он выразил надежду, что Латвия и в дальнейшем будет адвокатом Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Кроме того, Зеленский заверил коллегу, что в центре его внимания остается защита иностранных инвесторов.

Напомним, 20 мая после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с президентами Литвы и Венгрии - Далей Грибаускайте и Яношем Адером, а также с главой Эстонии и представителями Администрации США и Конгресса, которые прибыли в Киев для участия в официальной церемонии инаугурации главы государства.