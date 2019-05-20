Президенты Украины и Эстонии провели встречу

Фото: Владимир Зеленский и Керсти Кальюлайд (president.gov.ua)

Стороны обсудили активизацию торгово-экономических отношений

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, которая прибыла на инаугурацию новоизбранного главы государства в Киев. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

Сообщается, что президент Украины поблагодарил президента Эстонии за теплые поздравления по случаю его вступления в должность. Зеленский также выразил благодарность за личное внимание Кальюлайд к вопросу поддержки Эстонией территориальной целостности и суверенитета Украины, ведь она была первым лидером иностранного государства, которая посетила линию разграничения на Донбассе.

Зеленский также отметил усилия Эстонии в поддержке евроинтеграционных стремлений Украины. Президент также отметил лидерстве Эстонии во внедрении современных технологий и выразил заинтересованность в сотрудничестве с этой страной в сфере ИТ и киберзащиты.

Участники встречи отметили важность содействия активизации торгово-экономических отношений между Украиной и Эстонией.

Со своей стороны президент Эстонии подчеркнула: "Мы продолжаем быть вашими друзьями".

Отметим, сегодня, 20 мая, Зеленский во время церемонии инаугурации принял присягу на верность Украине. Сегодня он уже провел встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.