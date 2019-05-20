Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Владимир Зеленский провел встречи с Далей Грибаускайте и Яношем Адером

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с президентами Литвы и Венгрии - Далей Грибаускайте и Яношем Адером. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

Так, Зеленский подчеркнул, что российская агрессия на востоке и оккупация Россией Крыма требуют продолжения международного давления на Российскую Федерацию. Зеленский во время встречи с президентом Венгрии также отметил, что надеется на возобновление поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины со стороны Будапешта.

Президент Украины подчеркнул важность практических шагов в экономике, развитии инфраструктуры, социальной сфере, приграничном сотрудничестве, которые помогли бы сблизить Украину и Венгрию и показать взаимовыгодный реальный результат взаимодействия.

Зеленский во время встречи с президентом Литвы отметил, что Грибаускайте является настоящим и надежным другом Украины. Также Зеленский отметил вклад Дали Грибаускайте в укреплении стратегического партнерства двух стран.

Глава государства отметил личные усилия Грибаускайте, направленные на поддержку Украины в защите суверенитета и на практическую помощь для реализации реформ, восстановления Донбасса.

Кроме этого, Зеленский подчеркнул важную роль Литвы в продвижении Украины в ЕС и НАТО и в укреплении обороноспособности Украины.

Напомним, Зеленский принял представителей Администрации США и Конгресса, которые прибыли в Киев для участия в официальной церемонии инаугурации главы государства.

Также он провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, президентом Грузии Саломе Зурабишвили.