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Зеленский поблагодарил Японию за финпомощь Украине с 2014 года

Новости » Политика    21.10.2019 - 09:11
Зеленский поблагодарил Японию за финпомощь Украине с 2014 года
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский поблагодарил Японию за финансовую помощь в размере 1, 8 млрд долларов

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Японию за финансовую помощь с 2014 года, которая достигла 1, 8 млрд долларов. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

Как отметил президент, эта помощь важна для поддержки украинских реформ, восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц. Президент отметил, что Украина заинтересована в продолжении реализации инфраструктурных проектов при поддержке Японии.

"Особенно благодарны за льготный кредит почти в 1 млрд долларов на модернизацию Бортнической станции аэрации", - написал он.

Зеленский поблагодарил Японию за финпомощь Украине с 2014 года

Отметим, что Зеленский прибыл с официальным визитом в Японию. Он проведет встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат местного парламента, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

Кроме того, украинский президент примет участие в церемонии интронизации (возведения на престол) императора Японии Нарухито.

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