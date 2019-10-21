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Зеленський подякував Японії за фіндопомогу Україні з 2014 року

Новини » Політика    21.10.2019 - 09:11
Зеленський подякував Японії за фіндопомогу Україні з 2014 року
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський подякував Японії за фінансову допомогу у розмірі 1, 8 млрд доларів

Президент Володимир Зеленський подякував Японії за фінансову допомогу з 2014 року, яка досягнула 1, 8 млрд доларів. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив президент, ця допомога важлива для підтримки українських реформ, відновлення Донбасу та підтримки внутрішньо переміщених осіб. Президент зазначив, що Україна зацікавлена у продовженні реалізації інфраструктурних проектів за підтримки Японії.

"Особливо вдячні за пільговий кредит у майже 1 млрд доларів на модернізацію Бортницької станції аерації", - написав він.

Зеленський подякував Японії за фіндопомогу Україні з 2014 року

Зазначимо, що Зеленський прибув з офіційним візитом до Японії. Він проведе зустріч з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат місцевого парламенту, членами японської парламентської асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.

Крім того, український президент візьме участь у церемонії інтронізації (зведення на престол) імператора Японії Нарухіто.

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