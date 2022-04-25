Зеленский поблагодарил Байдена и народ США за поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Украины. Он также выразил благодарность американцам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Twitter.
"Позади два месяца героического всенародного сопротивления агрессии со стороны РФ. Благодарен президенту США Джо Байдену и всему народу США за лидерство в поддержке Украины. Сегодня украинский народ - единственный и сильный, а дружба и партнерство - крепки как никогда!" - отметил глава государства.
Напомним, Зеленский заявил, что армию Российской Федерации необходимо признать террористической организацией.
Ранее Зеленский исключил возможность применения Украиной ядерного оружия.
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